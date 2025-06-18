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s1mple составил тир-лист лучших игроков в Counter-Strike 2

s1mple составил тир-лист лучших игроков в Counter-Strike 2
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Александр s1mple Костылев показал свой личный тир-лист игроков, в котором выделил несколько известных имён.

На самом высоком уровне он разместил весь состав FaZe, а также donk, M0nesy, ZywOo и NiKo. В A-тире оказались ropz, apEX, sh1ro и XANTARES, в то время как B-тир заняли kyousuke, device, Twistzz, Magisk и Perfecto. Стримеры ohnePixel и summit1g попали в F-тир.

Фото: YouTube канал Faze

Команда FaZe успешно прошла в плей-офф мэйджора в Остине, завершив третий этап с результатом 3-1. В четвертьфинале они встретятся с The MongolZ, матч состоится 21 июня в 1:30 ночи мск.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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