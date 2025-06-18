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Фильм «Громовержцы» от Marvel выйдет онлайн 1 июля

Фильм «Громовержцы» от Marvel выйдет онлайн 1 июля
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Студия Marvel объявила дату цифрового релиза фильма «Громовержцы». Супергеройская картина выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 1 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Таким образом, лента доберётся до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после выхода в прокат. За это время «Громовержцы» собрали более $ 370 млн по всему миру. При этом бюджет картины составил около $ 180 млн и $ 100 млн затрат на маркетинг — фильм, несмотря на положительные отзывы от зрителей и критиков, не начал приносить прибыль.

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

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