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Аналитик YNk: FaZe — главный претендент на BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2

Аналитик YNk: FaZe — главный претендент на BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2
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Аналитик Янко YNk Паунович поделился своим мнением о фаворите турнира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2, отметив, что команда Александра s1mple Костылева выглядит наиболее сильной на чемпионате и может претендовать на главный трофей:

Vitality должна молиться, чтобы FaZe не попалась с ними в финале. «Пчёлки» могут обыграть кого угодно, но не FaZe.

FaZe успешно прошла в плей-офф мэйджора в Остине, завершив третий этап с результатом 3-1. В четвертьфинале они встретятся с The MongolZ, матч состоится 21 июня в 1:30 мск.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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