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Начались съёмки триллера «Лес» с Никитой Кологривым

Начались съёмки триллера «Лес» с Никитой Кологривым
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Компания Nemesis Films объявила о старте съёмок фильма «Лес». Дата выхода картины пока неизвестна.

Фото: Nemesis Films

Фото: Nemesis Films

Фото: Nemesis Films

Лента представляет собой экранизацию одноимённого романа Светланы Тюльбашевой. Сюжет повествует о двух москвичках, которые отправляются путешествовать по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Они пытаются выбраться, но деревья как будто не пускают их. Параллельно в лес заезжает странная семья, занимая заброшенный дом.

Главные роли в картине сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Лянка Грыу («Тест на беременность») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром ленты выступил Гамлет Дульян — автор сериалов «Последователи» и «Красные линии».

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