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Культовый мультсериал «Человек-паук» продолжат в комиксах

Культовый мультсериал «Человек-паук» продолжат в комиксах
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Компания Marvel объявила о запуске новой серии комиксов про Человека-паука. Всего выйдет четыре лимитированных выпуска, а релиз первого состоится 3 сентября.

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Комикс станет продолжением культового мультсериала 1994 года. Сюжет серии начнётся с того места, где завершился пятый сезон, когда Питер Паркер и Мадам Паутина отправились в мультвиселенную искать Мэри Джейн. Авторы комикса обещают появление двух культовых злодеев, которые помешают супергерою добиться своих целей.

Создателем серии выступит сценарист оригинального мультсериала Дж. М. ДеМаттис. За рисунок в комиксе отвечает Джим Тоу.

Мультсериал «Человек-Паук» завершился в 1998 году. За пять сезонов у шоу появилась огромная фанбаза по всему миру. Поклонники годами просили продолжение, ведь концовка сериала оставалась открытой. Сам супергерой недавно появился в качестве камео в мультсериале «Люди Икс ’97».

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