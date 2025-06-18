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Крис Эванс и Дакота Джонсон назвали четыре своих любимых фильма

Актёр Крис Эванс и актриса Дакота Джонсон дали небольшое интервью порталу Letterboxd в честь премьеры фильма «Материалистка». Артисты составили список из четырёх картин, которые впечатлили их больше всего.

Звезда фильмов Marvel оказался большим любителем драм и приключений. В его списке оказались «Вечное сияние чистого разума», «Легенды осени», «Балбесы» и «Тумстоун: Легенда дикого запада».

Любимые фильмы Криса Эванса

«Вечное сияние чистого разума» (2004) — культовая драма с Джимом Керри и Кейт Уинслет

(2004) — культовая драма с Джимом Керри и Кейт Уинслет «Легенды осени» (1994) — мелодрама с Брэдом Питтом, Энтони Хопкинсом и Джулией Ормонд

(1994) — мелодрама с Брэдом Питтом, Энтони Хопкинсом и Джулией Ормонд «Балбесы» (1985) — семейное приключение с Шоном Эстином

(1985) — семейное приключение с Шоном Эстином «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993) — вестерн с Куртом Расселом

У звезды «50 оттенков серого» список оказался иным — Дакота предпочитает фэнтези и семейные картины. Среди них «Мечтатели», «Касабланка», «Один дома» и «Волшебник страны Оз».

Любимые фильмы Дакоты Джонсон

«Мечтатели» (2003) — мелодрама Бернардо Бертолуччи с Евой Грин

(2003) — мелодрама Бернардо Бертолуччи с Евой Грин «Касабланка» (1942) — оскароносная мелодрама Майкла Кёртица с Ингрид Бергман

(1942) — оскароносная мелодрама Майкла Кёртица с Ингрид Бергман «Один дома» (1990) — культовая семейная комедия с Маколеем Калкиным

(1990) — культовая семейная комедия с Маколеем Калкиным «Волшебник страны Оз» (1939) — семейное фэнтези и один из самых известных мюзиклов в истории кино

Премьера фильма «Материалистка» состоится уже 19 июня — лента также выйдет в России.