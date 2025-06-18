Крис Эванс и Дакота Джонсон назвали четыре своих любимых фильма

Актёр Крис Эванс и актриса Дакота Джонсон дали небольшое интервью порталу Letterboxd в честь премьеры фильма «Материалистка». Артисты составили список из четырёх картин, которые впечатлили их больше всего.
Звезда фильмов Marvel оказался большим любителем драм и приключений. В его списке оказались «Вечное сияние чистого разума», «Легенды осени», «Балбесы» и «Тумстоун: Легенда дикого запада».
Любимые фильмы Криса Эванса
- «Вечное сияние чистого разума» (2004) — культовая драма с Джимом Керри и Кейт Уинслет
- «Легенды осени» (1994) — мелодрама с Брэдом Питтом, Энтони Хопкинсом и Джулией Ормонд
- «Балбесы» (1985) — семейное приключение с Шоном Эстином
- «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993) — вестерн с Куртом Расселом
У звезды «50 оттенков серого» список оказался иным — Дакота предпочитает фэнтези и семейные картины. Среди них «Мечтатели», «Касабланка», «Один дома» и «Волшебник страны Оз».
Любимые фильмы Дакоты Джонсон
- «Мечтатели» (2003) — мелодрама Бернардо Бертолуччи с Евой Грин
- «Касабланка» (1942) — оскароносная мелодрама Майкла Кёртица с Ингрид Бергман
- «Один дома» (1990) — культовая семейная комедия с Маколеем Калкиным
- «Волшебник страны Оз» (1939) — семейное фэнтези и один из самых известных мюзиклов в истории кино
Премьера фильма «Материалистка» состоится уже 19 июня — лента также выйдет в России.