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Любимые фильмы Криса Эванса и Дакоты Джонсон: Вечное сияние чистого разума, Легенды осени, Один дома, Касабланка и другие

Крис Эванс и Дакота Джонсон назвали четыре своих любимых фильма
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Актёр Крис Эванс и актриса Дакота Джонсон дали небольшое интервью порталу Letterboxd в честь премьеры фильма «Материалистка». Артисты составили список из четырёх картин, которые впечатлили их больше всего.

Звезда фильмов Marvel оказался большим любителем драм и приключений. В его списке оказались «Вечное сияние чистого разума», «Легенды осени», «Балбесы» и «Тумстоун: Легенда дикого запада».

Любимые фильмы Криса Эванса

  • «Вечное сияние чистого разума» (2004) — культовая драма с Джимом Керри и Кейт Уинслет
  • «Легенды осени» (1994) — мелодрама с Брэдом Питтом, Энтони Хопкинсом и Джулией Ормонд
  • «Балбесы» (1985) — семейное приключение с Шоном Эстином
  • «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993) — вестерн с Куртом Расселом

У звезды «50 оттенков серого» список оказался иным — Дакота предпочитает фэнтези и семейные картины. Среди них «Мечтатели», «Касабланка», «Один дома» и «Волшебник страны Оз».

Любимые фильмы Дакоты Джонсон

  • «Мечтатели» (2003) — мелодрама Бернардо Бертолуччи с Евой Грин
  • «Касабланка» (1942) — оскароносная мелодрама Майкла Кёртица с Ингрид Бергман
  • «Один дома» (1990) — культовая семейная комедия с Маколеем Калкиным
  • «Волшебник страны Оз» (1939) — семейное фэнтези и один из самых известных мюзиклов в истории кино

Премьера фильма «Материалистка» состоится уже 19 июня — лента также выйдет в России.

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