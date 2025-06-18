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Компания «Леста Игры», авторы «Мира танков», перешла под контроль государства

Компания «Леста Игры», авторы «Мира танков», перешла под контроль государства
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Единый государственный реестр юридических лиц опубликовал документ, из которого следует, что компания «Леста Игры» стала государственной. Студия перешла в собственность Федерального агентства по управлению государственным имуществом 11 июня.

Согласно документу, правительство также владеет теперь двумя дочерними компаниями студии: «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» — именно ей принадлежат права на «Мир танков». Игра продолжает получать обновления, а её сервера работают в стабильном режиме.

3 июня в России запретили деятельность главы компании Малика Хатажаева «Леста» — разработчики онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz. Его признали экстремистом на фоне сотрудничества с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создания экстремистского объединения физических лиц. Тогда суд постановил передать все активы компании в доход государства.

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