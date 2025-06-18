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Появился постер триллера A House of Dynamite с Идрисом Эльбой — премьера 24 октября

Появился постер триллера A House of Dynamite с Идрисом Эльбой — премьера 24 октября
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Компания Netflix выложила постер нового триллера A House of Dynamite («Дом динамита»). Премьера картины состоится на стриминговом сервисе 24 октября.

Фото: Netflix

По сюжету неизвестный решает ударить боевой ракетой по территории США. Правительство пытается понять, кто атаковал страну и с какой целью.

Режиссёром ленты выступила Кэтрин Бигелоу — автор популярных фильмов «На гребне волны» и «Повелитель бури». Для неё «Дом динамита» станет первой полнометражной картиной с 2017 года, когда вышел её «Детройт». В триллере главные роли сыграли Идрис Эльба («Тор: Рагнарёк»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Джаред Харрис («Чернобыль»).

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