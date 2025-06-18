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Анонсирован российский балетный слэшер «Царевна» — релиз в 2026 году

Анонсирован российский балетный слэшер «Царевна» — релиз в 2026 году
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Российская компания Watt Studio анонсировала игру Tsarevna («Царевна»). Проект выйдет на в Steam в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Watt Studio.

В игре пользователям предстоит взять под управление Царевну, которой необходимо пройти через проклятые деревни, разрушенные храмы и мифические миры после масштабной катастрофы. Задача игрока — пролить свет на прошлое главной героини и сразиться с различными созданиями из славянской мифологии.

Разработчики описывают игру как «балетный экшен-слэшер». Система сражений основана на хореографии и совмещает в себе элементы танцев с боями. Для того чтобы передать артистичность главной героини, использовалась технология захвата движений балерины Большого театра Алёны Ковалёвой.

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