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Экскурсия по «Невермору» — в новом тизере второго сезона «Уэнсдей»

Экскурсия по «Невермору» — в новом тизере второго сезона «Уэнсдей»
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Компания Netflix представила новый атмосферный трейлер второго сезона сериала «Уэнсдей». Продолжение мистического шоу выйдет на стриминговом сервисе в двух частях: премьера первых четырёх серий состоится 6 августа, а остальных четырёх — 3 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В ролике новый директор «Невермора» Барри Дорт, сыгранный известным актёром Стивом Бушеми («Таинственный поезд»), проводит небольшую экскурсию по академии. Он ругает предыдущего руководителя и хвалит новых учеников, демонстрируя их способности.

Сюжет второго сезона «Уэнсдей» продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». Авторы сообщали, что в продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей с её мамой Мортишей.

К главной роли в шоу вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.

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