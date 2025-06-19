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Вышел трейлер 17-го сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно»

Вышел трейлер 17-го сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно»
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Вышел трейлер семнадцатого сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно». В нём показали уже знакомых зрителям героев и их новые забавные перепалки.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сериал рассказывает о владельцах не слишком успешного ирландского паба в южной Филадельфии, которые постоянно ссорятся, врут и пытаются что-то друг другу доказать. Главные роли в шоу исполняют Чарли Дэй, Гленн Хоуэртон, Роб Макэлхенни, Кейтлин Олсон и, конечно же, Дэнни Де Вито.

Всего в 17 сезон войдёт девять эпизодов. Премьера состоится 9 июля, а финал запланирован на 23 августа.

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