У Marvel появился четвёртый фильм в расписании на 2028 год

По данным издания Variety, Marvel Studios добавила в список премьер на 2028 год ещё один фильм. Если конкретно, то лента запланирована к выпуску 15 декабря 2028-го. Что это за картина и выйдет ли она вообще, пока трудно сказать.

Это будет четвёртый фильм, запланированный на календарный год, с учётом ранее анонсированных картин, которые выйдут в феврале, мае и ноябре 2028 года. Если все четыре ленты выйдут в эти даты — что далеко не факт, — это будет неожиданным шагом для Marvel, которая, наоборот, сейчас смещает акцент на качество контента, а не на его количество.

Marvel Studios может как отложить новый фильм, который числится на 2028 год, на более поздний срок, так и выпустить его ещё раньше.

Предполагается, что «Секретные войны» станут финалом саги о Мультивселенной, после чего Marvel будет строить взаимосвязи между нынешними героями и мутантами.