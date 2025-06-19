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Один из кандидатов на появление в «Чёрной пантере 3» ответил, снимется ли в фильме

Один из кандидатов на появление в «Чёрной пантере 3» ответил, снимется ли в фильме
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Во время недавнего интервью актёр Демсон Идрис, снявшийся в «Формуле-1», ответил на вопросы журналиста о своём участии в третьей части «Чёрной пантеры». О том, что Идрис снимется в ленте, говорили различные инсайдеры.

Актёр запутал журналиста своими ответами, которые оказались очень неоднозначными. На вопрос, обсуждал ли Идрис когда-нибудь своё появление в третьей «Чёрной пантере», он ответил уклончиво, намекая, что ответ на вопрос одновременно да и нет.

Да-нет! Это может значить согласие и отрицание одновременно.

Режиссёром «Чёрной Пантеры 3» выступит Райан Куглер. Когда фильм выйдет, не уточняется.

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