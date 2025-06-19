События в «Фантастической четвёрке» напрямую приведут к «Мстителям: Судный день»

Во время недавнего интервью глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал то, о чём фанаты могли догадываться и строить свои теории. Теперь же информация подтверждена.

По словам Файги, события, которые покажут в фильме «Фантастическая четвёрка», будут напрямую связаны с «Мстителями: Судный день». Вероятно, в финале картины случится какое-то событие, которое станет очень важным для всей киновселенной.

Фильм про первую супергеройскую семью выйдет в зарубежный прокат уже 25 июля. В ней герои в лице Человека-факела, Существа, Женщины-невидимки и Мистера Фантастика столкнутся с Галактусом и другими врагами.