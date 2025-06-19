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Комедия «50 оттенков брака» с Яном Цапником выйдет онлайн 25 июня

Комедия «50 оттенков брака» с Яном Цапником выйдет онлайн 25 июня
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Онлайн-кинотеатр Premier назвал дату выхода комедийного фильма «50 оттенков брака». Вместе с этим появился и первый постер ленты с главными героями.

Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары, которая, устав от бытовой рутины, решается на отчаянный шаг — записывается на курс «сексуального воскрешения» от харизматичного секс-коуча. Пара надеется, что это поможет спасти отношения и привнести в них какие-то новые элементы.

Фото: Premier

В ленте сыграли Ян Цапник, Светлана Камынина, Стас Круглицкий, Роман Каграманов, Алексей Барабаш, Виктория Маслова и Владимир Стеклов.

Фильм дебютирует в онлайн-кинотеатре 25 июня.

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