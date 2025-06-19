Apple для съёмок фильма «Формула-1» создала специальную камеру на основе iPhone

По данным издания GizmoChina, Apple создала специальную камеру на базе iPhone для своего нового фильма «Формула-1», в котором главную роль сыграл Брэд Питт.

Чтобы получить аутентичные высокоскоростные кадры с водительского места, команда инженеров Apple создала специальную камеру, достаточно компактную, чтобы её можно было установить непосредственно на гоночные автомобили. Модуль создан на 48-мегапиксельной матрице от iPhone 15 Pro и чипсете A17 Pro.

Как выглядит эта камера

Фото: Из соцсетей создателей фильма

Фото: Из соцсетей создателей фильма

Отмечается, что устройство не включало беспроводные компоненты, соблюдая стандарты безопасности FIA. Управление осуществлялось через iPad, подключённый по USB-C.

Премьера картины состоится 26 июня в мировых кинотеатрах.