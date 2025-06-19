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Вышел ролик о съёмках фильма Ари Астера «Эддингтон»

Вышел ролик о съёмках фильма Ари Астера «Эддингтон»
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Студия A24 опубликовала закулисный ролик про новый фильм Ари Астера, известного по «Солнцестоянию» и «Реинкарнации», — «Эддингтон». В нём режиссёр, а также актёры, в числе которых Педро Паскаль и Хоакин Феникс, рассказывают о работе над лентой и о её ключевых особенностях.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Эддингтон» рассказывает историю маленького американского городка, охваченного пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром — их роли исполнили Педро Паскаль и Хоакин Феникс.

Зрители смогут увидеть фильм в кино 18 июля.

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