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Начались съёмки романтического триллера М. Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом

Начались съёмки романтического триллера М. Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом
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Режиссёр М. Найт Шьямалан объявил о старте съёмочного процесса своего нового фильма Remain. Это романтический триллер с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Помимо прочего, в фильме есть элементы сверхъестественного. Сценарий к проекту Шьямалан написал вместе с Николасом Спарксом, автором романов «Спеши любить» и «Дневник памяти». Интересно, что Николас пишет по сюжету собственный роман.

Фото: Соцсети М. Найт Шьямалана

Для Шьямалана это первый раз, когда он вместе с известным писателем работает над идеей, что, несомненно, взволнует и порадует поклонников Спаркса.

У ленты есть и дата выхода — она ожидается 23 октября 2026 года.

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