Фильм ужасов «Пила 10» официально выйдет в России 17 июля

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» объявила о выпуске фильмов студии Lionsgate в России. Первой премьерой станет официальный релиз хоррора «Пила 10» — ленту покажут в стране 17 июля с русским дубляжом.

Видео доступно в VK-группе «Кино.Арт.Про». Права на видео принадлежат «Кино.Арт.Про».

Таким образом, «Пила 10» доберётся до российского проката официально спустя почти два года после релиза, который состоялся в сентябре 2023 года. За время проката лента заработала около $ 112 млн при скромном бюджете в $ 13 млн и окупилась в несколько раз.

Фильм рассказывает о событиях, произошедших между второй и третьей частями франшизы. История посвящена тому, как больной раком Джон Крамер в надежде на излечение едет в Мексику и обращается в клинику. Позже он выяснит, что оказался в руках мошенников. Тогда Крамер начинает устраивать новые игры.