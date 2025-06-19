19 июня сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» превысили 100 млн рублей. На достижение этого результата проекту потребовалась неделя — премьера состоялась 12-го числа. Анимационная картина продолжает находиться в топе кинотеатральных чартов, уступая лишь комедии «На деревню дедушке».

Фото: ЕАИС

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» рассказывает три разные истории из жизни богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. В первой византийский император решает сделать коня Юлия воспитателем своего сына, во второй разбойники под видом послов из Европы пытаются обобрать князя, а в третьей князь внезапно превращается в комара.

В 2025 году также выйдет и другой проект по вселенной — «Три богатыря и свет клином». Премьера картины состоится 25 декабря.