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Хелена Бонем Картер и Билл Найи получили главные роли в новом сериале BBC

Хелена Бонем Картер и Билл Найи получили главные роли в новом сериале BBC
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По данным издания Deadline, Билл Найи, известный по роли Дэйви Джонса из «Пиратов Карибского моря», и Хелена Бонем Картер, сыгравшая Беллатрису Лестрейндж в «Гарри Поттере», сыграют главные роли в новом сериале BBC под названием California Avenue.

Действие шоу происходит в уединённом кемпинге на берегу канала в глубине живописной английской сельской местности, где покой нарушается появлением Лелы и её 11-летнего ребёнка, которые находятся в бегах и ищут убежища в этом скрытом от посторонних глаз мире.

Создателем сериала стал Хьюго Блик, известный по вестерну «Англичанка». Вместе с Бонем Картер и Найи в шоу сыграет Том Бёрк. У проекта пока нет даты выхода.

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