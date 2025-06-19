Хелена Бонем Картер и Билл Найи получили главные роли в новом сериале BBC

По данным издания Deadline, Билл Найи, известный по роли Дэйви Джонса из «Пиратов Карибского моря», и Хелена Бонем Картер, сыгравшая Беллатрису Лестрейндж в «Гарри Поттере», сыграют главные роли в новом сериале BBC под названием California Avenue.

Действие шоу происходит в уединённом кемпинге на берегу канала в глубине живописной английской сельской местности, где покой нарушается появлением Лелы и её 11-летнего ребёнка, которые находятся в бегах и ищут убежища в этом скрытом от посторонних глаз мире.

Создателем сериала стал Хьюго Блик, известный по вестерну «Англичанка». Вместе с Бонем Картер и Найи в шоу сыграет Том Бёрк. У проекта пока нет даты выхода.