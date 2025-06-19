Вышла четвёртая серия второго сезона сериала «Фишер»

19 июня состоялась премьера четвёртого эпизода второго сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Затмение». Её уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink. Всего во второй сезон войдёт восемь серий, финал состоится 17 июля.

В новом эпизоде детективного сериала близятся дебаты кандидатов в мэры, и Валентина Ивановна требует срочно найти подозреваемого в убийствах и посадить за решётку. Тем временем Евгений Боков и Ваня Злобин расследуют новое преступление на местной пасеке, а Надежда Райкина узнает страшную тайну своей младшей сестры. Вскоре у следователей появляется серьёзная зацепка, но что если она ведёт их по ложному следу?

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполняют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато появилась Ирина Старшенбаум. К ролям шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.