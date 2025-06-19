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Для Minecraft вышел большой апдейт Chase the Skies с новой графикой и летающим мобом

Для Minecraft вышел большой апдейт Chase the Skies с новой графикой и летающим мобом
Аудио-версия:
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Студия Mojang выпустила большое обновление для Minecraft под названием Chase the Skies. Апдейт будет доступен для Bedrock-версии, а до Java доберётся позднее в будущем.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Microsoft.

Новый апдейт посвящён исследованию неба — пользователи могут летать на новом мобе под названием «Счастливый гаст», создавать постройки высотой до облаков, собирать караван верблюдов и находить странствующих друзей с помощью Локатора игроков.

Вместе с контентным апдейтом Chase the Skies в игру также добавили графическое улучшение — Vibrant Visuals. Оно призвано улучшить визуальную составляющую Minecraft. Вместе с ним в игре появились текстуры более высокого разрешения, улучшенные шейдеры, тени и обновлённое освещение, напоминающие трассировку лучей. Разработчики отмечают, что это обновление чисто косметическое и полностью совместимо с уже созданными мирами.

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