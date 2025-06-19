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Magixx перед четвертьфиналом мэйджора: «MOUZ входит в тройку лучших команд CS2»

Magixx перед четвертьфиналом мэйджора: «MOUZ входит в тройку лучших команд CS2»
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Участник состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Борис magixx Воробьев порассуждал о силе MOUZ перед очным матчем на BLAST.tv Austin Major 2025.

Я думаю, что MOUZ по-прежнему входит в тройку лучших команд мира. У неё отличные игроки и стиль игры, у неё есть всё, что нужно для хорошего выступления, но старт получился тяжёлым, поэтому она выглядела шатко. Мы видели их матчи в bo3, которые тоже получились не самыми удачными, но главное, что она прошла третий этап. Так что у неё было время перестроиться, и она может набрать лучшую форму, ведь перед турниром у неё был буткемп и много тренировок.

Встреча между Spirit и MOUZ в 1/4 финала мэйджора запланирована на сегодня, 19 июня, 22:00 мск. Противостояние пройдёт в формате bo3.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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