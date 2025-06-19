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Первый тизер «Одиссеи» Кристофера Нолана выйдет в начале июля — СМИ

Первый тизер «Одиссеи» Кристофера Нолана выйдет в начале июля — СМИ
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Журналисты издания World of Reel поделились планами студии Universal Pcitures на рекламную кампанию фильма «Одиссея». Первый тизер будущего эпика Кристофера Нолана якобы выйдет уже в начале июля — его покажут перед сеансами фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», премьера которого запланирована на 2 июля.

В самом тизере покажут совсем немного первых кадров будущей картины, съёмки которой идут сейчас в Исландии. Отмечается, что ведущей ролика станет Энн Хэтэуэй в роли Пенелопы, во время её речи и представят дебютные кадры новинки.

Съёмки «Одиссеи» стартовали в феврале и уже прошли в Италии, Греции и Марокко. Сейчас команда отправилась в Исландию на пару недель, после чего производство завершится в Шотландии. Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года — ранее Кристофер Нолан показывал тизеры своих будущих фильмов примерно за год до премьеры.

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