Donk считает, что может стать лучшим игроком года в CS2 — но успех команды для него важнее

Данил donk Крышковец из Team Spirit заявил, что всё ещё претендует на звание лучшего игрока 2025 года в Counter-Strike 2.

По его словам, у него есть все шансы догнать лидера рейтинга ZywOo, если Spirit покажут хорошие результаты во второй половине сезона.

Шансы есть, но главное — победы команды. У меня всё ещё есть шансы стать топ-1 в этом году, впереди второй сезон с большим количеством чемпионатов, которые мы можем выиграть. Тогда я приближусь к ZywOo.

При этом россиянин подчеркнул, что для него важнее командные достижения, чем личные награды:

Я буду счастлив, даже если не стану MVP. Меня не волнуют разговоры о том, кто станет G.O.A.T. Я хочу побеждать вместе с моей командой и поднимать трофеи. Не хочу быть хорошим игроком без трофеев.

Ближайший шаг к цели — четвертьфинал BLAST.tv Austin Major 2025, где Spirit сыграют против MOUZ. Матч пройдёт сегодня, 19 июня, в 22:00 мск.

Если donk и его команда пройдут дальше, это усилит его позиции в борьбе за звание лучшего игрока года. Однако главный конкурент, ZywOo, тоже в строю — его Vitality уже готовится к четвертьфиналу против Natus Vincere.