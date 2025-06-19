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s1mple опроверг слухи о полноценном переходе в команду CS2 — FaZe

s1mple опроверг слухи о полноценном переходе в команду CS2 — FaZe
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Александр s1mple Костылев, выступающий за FaZe Clan на BLAST.tv Austin Major 2025, призвал фанатов не доверять слухам о своём полноценном переходе в команду. В своём телеграм-канале s1mple написал:

Ребята, пока я узнаю, что я в FaZe, только из интернета. Не верьте слухам. Фокус на матче с MongolZ, думаю, в этот раз они подготовятся посерьёзнее.

Этим комментарием s1mple дал понять, что официального подтверждения его трансфера в FaZe пока нет — вся информация основана лишь на слухах.

Ранее s1mple заявлял, что не против остаться в FaZe после мэйджора, но окончательное решение будет зависеть от результатов команды и переговоров.

Команда FaZe успешно прошла в плей-офф мэйджора в Остине, завершив третий этап с результатом 3-1. В четвертьфинале они встретятся с The MongolZ, матч состоится 21 июня в 1:30 ночи мск.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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