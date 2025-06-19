Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла Rematch — футбольная аркада от авторов Sifu доступна в России

Вышла Rematch — футбольная аркада от авторов Sifu доступна в России
Комментарии

19 июня состоялся релиз Rematch — новой футбольной аркады от студии Sloclap, авторов Sifu. Проект уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series и в подписке Game Pass: в российском Steam проект обойдётся в 1399 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Sloclap. Права на видео принадлежат Kepler.

Rematch — сетевой футбольный симулятор от третьего лица, где каждый игрок управляет своим футболистом. Основная особенность игры — в ней нет никаких правил, остановок или фолов, а за основу взята механика честной игры, где на победу влияет исключительно умения игроков.

Ранее у Rematch прошли две закрытые беты, которые привлекли более 100 тысяч человек во время пика. 16-го числа футбольная аркада также стала доступна владельцам расширенных изданий.

Материалы по теме
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android