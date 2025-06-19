Вышла Rematch — футбольная аркада от авторов Sifu доступна в России

19 июня состоялся релиз Rematch — новой футбольной аркады от студии Sloclap, авторов Sifu. Проект уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series и в подписке Game Pass: в российском Steam проект обойдётся в 1399 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Sloclap. Права на видео принадлежат Kepler.

Rematch — сетевой футбольный симулятор от третьего лица, где каждый игрок управляет своим футболистом. Основная особенность игры — в ней нет никаких правил, остановок или фолов, а за основу взята механика честной игры, где на победу влияет исключительно умения игроков.

Ранее у Rematch прошли две закрытые беты, которые привлекли более 100 тысяч человек во время пика. 16-го числа футбольная аркада также стала доступна владельцам расширенных изданий.