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Авторы «В списках не значился» снимут ещё один военный фильм «Аты-баты, шли солдаты»

Авторы «В списках не значился» снимут ещё один военный фильм «Аты-баты, шли солдаты»
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На ПМЭФ-2025 выступил один из генеральных продюсеров фильма «В списках не значился» Тимур Вайнштейн. Он рассказал, что создатели драмы готовят ещё одну экранизацию повести Бориса Васильева под названием «Аты-баты, шли солдаты».

Мы делаем новый фильм. Новое прочтение по мотивам. Потому что отношение зрителей к фильму «В списках не значился» доказало, что молодая аудитория хочет смотреть, хочет знать историю своей страны, историю своих предков. Для нас это очень ценно, и важно, что это получилось. Поэтому мы продолжим.

События оригинального произведения происходят в 1944 году. Главными героями повести выступили участники комсомольского взвода, которые героически остановили колонну немецких танков. Создатели будущей экранизации отмечают, что в работе над фильмом снова примет участие актёр Владимир Машков («Экипаж»).

«Аты-баты, шли солдаты» выйдет в кинотеатрах в 2027 году. Кто станет режиссёром картины и кто сыграет главные роли, пока неизвестно.

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