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Сериал Открытый брак, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, сколько серий, сюжет, актёры, трейлер

Второй сезон «Открытого брака» с Павлом Деревянко стартует 10 июля — трейлер
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Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату старта второго сезона сериала «Открытого брака». Премьера продолжения драмы состоится на сервисе 10 июля. Второй сезон шоу состоит из восьми серий.

Видео доступно во VK-группе онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет продолжения повествует о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но, в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.

За «Открытый брак. Акт второй» вновь отвечают авторы первого сезона Анна Соболевская и Анна Курбатова. Последняя выступила в этот раз режиссёром проекта. Главные роли сыграли Павел Деревянко («Брестская крепость»), Юлия Александрова («Мой дикий друг») и Екатерина Вилкова («Последний богатырь»).

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