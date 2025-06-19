Хакеры слили в сеть 16 млрд паролей от аккаунтов

Издание Cybernews сообщило, что хакеры слили сеть 16 млрд данных учётных записей. Такое количество паролей было выявлено специалистами с начала года.

По данным аналитиков, в Сеть попали пароли от аккаунтов Apple, Google, «Телеграма» и других социальных сетей. Специалисты отмечают, что произошедшее — одна из самых крупных утечек в истории.

Такое количество сливов — это не просто утечка, а целый план массовой эксплуатации. С раскрытием более 16 млрд записей входа киберпреступники теперь имеют беспрецедентный доступ к персональным учётным данным, которые могут быть использованы для захвата учётных записей и кражи личных данных.

Эксперты также рассказали, что все наборы данных раскрыты лишь на короткое время. Таким образом, специалисты смогут как можно быстрее скрыть учётные записи, но при этом не успеют выявить самих хакеров. Аналитики рекомендуют пользователям сменить пароли и логины в своих аккаунтах.