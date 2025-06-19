Российский мессенджер Max начнут предустанавливать на смартфоны в России с 1 сентября

Государственная дума приняла закон о том, что с 1 сентября российский мессенджер Max будут предустанавливать на смартфоны в стране. Соответствующее изменение в законопроекте появилось 10 июня.

Приложение включит в себя не только возможность обмениваться сообщениями — пользователи смогут использовать цифровую подпись и паспорт прямо в сервисе. По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, новое приложение будет безопасным для россиян.

Мы никак не можем создать собственную безопасную систему обмена сообщениями и другой информацией. Для решения проблемы парламентарии предложили создать больше, чем мессенджер — национальный многофункциональный сервис, чему посвятили корпус поправок к внесённому в 2024 году законопроекту о защите персональных данных. Изначально законопроект предусматривал, что с 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от всех других документов, которые подписывает человек.

Российский мессенджер создают на базе платформы Max от VK — его тестовый запуск прошёл в марте. По задумке, он заменит западные сервисы. Приложение будет «намного безопаснее аналогов», поскольку в нём не получится зарегистрироваться по поддельному или виртуальному номеру.