Стартовали съёмки детективного сериала «Берлин’23» — продолжения «Варшавы’21»

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о начале съёмок сериала «Берлин’23». Продолжение первого сезона «Варшавы’21» пока не имеет даты выхода.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Сюжет нового шоу перенесёт зрителей в Германию. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который успешно выполнил миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. Там он должен обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. Помогать ему будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев.

Режиссёром шоу выступит Всеволод Аравин — автор сериалов «Скрытые мотивы» и «Чужая стая». Главные роли сыграют Дмитрий Миллер («Чемпион мира»), Дмитрий Куличков («Майор») и Сергей Гузеев («Время первых»).