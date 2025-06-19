Классическое аниме «Призрак в доспехах» выйдет в кинотеатрах России 28 августа

Компания «Иноекино» анонсировала выпуск в российском прокате аниме «Призрак в доспехах». Культовый киберпанк выйдет в кино с 28 августа. Список городов, в которых будут демонстрировать ленту, объявят позднее.

Фото: «Иноекино»

Картина Мамоу Осии в этом году отмечает 30-летний юбилей. В связи с этим аниме покажут в новой 4К-реставрации. В компании отметили, что сеансы пройдут как в двух вариантах дубляжа, так и на японском языке с русскими субтитрами.

«Призрак в доспехах» — один из важнейших анимационных фильмов в истории, оказавший колоссальное влияние на всю современную фантастику, включая «Матрицу», «Аватар», «Бегущего по лезвию 2049» и Cyberpunk 2077. Основанный на манге Масамунэ Сиро, этот философский технотриллер опередил время и предсказал ключевые темы XXI века: слияние человека и машины, искусственный интеллект, цифровую идентичность и исчезновение границ между телом и сознанием.

Сюжет аниме переносит зрителя в 2029 год, когда человечество научилось подключать сознание напрямую к Сети. Главная героиня — майор Мотоко Кусанаги из элитного подразделения полиции ищет кибертеррориста Кукловода, который умеет взламывать человеческую память. Ей предстоит не только поймать преступника, но и разобраться в себе.