Мультфильму «Элио» предрекают худший старт в прокате для студии Pixar

Издание Deadline поделилось прогнозами по стартовым сборам мультфильма «Элио» — новой ленты студии Pixar. Картине предрекают запуск в размере $ 20 млн за дебютные выходные в США.

Таким образом, анимационный фильм может стартовать хуже, чем все предыдущие картины студии Pixar. Ранее антирекорд принадлежал мультфильму «Элементарно» 2023 года — он собрал за первый уикенд $ 25 млн. Если прогнозы сбудутся, то «Элио» при бюджете примерно $ 150 млн рискует провалиться в прокате.

«Элио» расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Мировая премьера картины состоится 20 июня. До российских кинотеатров мультфильм доберётся неофициально 28 июня.