Семейная анимации «Кроссы» вышла в российских кинотеатрах

В российский прокат вышла комедийная семейная анимации «Кроссы» от режиссёра Кристофера Дженкинса, постановщика семейного хита «10 жизней», и сценариста Роба Эдвардса, автора «Принцесса и лягушка», мультфильма-номинанта на премию «Оскар».

В центре сюжета Тай и Максин — неразлучная парочка элитных кроссовок, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки. Бег на улице, игра в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Но однажды модную пару разлучают. Теперь им придётся затянуть шнуровку потуже и глотнуть уличной жизни Нью-Йорка, чтобы вновь найти друг друга. Пришло время элитным кроссовкам узнать, что такое настоящая жизнь!

Аниматорами проекта выступили создатели «Монстров на каникулах» и «Кубо. Легенда о самурае».

Сюжет мультфильма вдохновлён одним из самых популярных современных трендов – сникер-культурой. Кроссовки – это больше, чем просто обувь, это культурный феномен, объединяющий людей по всему миру!

Смотрите фрагмент комедийной анимации «КРОССЫ» и шнуруйте всей семьёй навстречу приключениям в кино!