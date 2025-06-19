Вышла военная стратегия Broken Arrow от российской студии

Российская студия Steel Balalaika сообщила о релизе своей игры Broken Arrow. Военная стратегия доступна на VK Play и Steam для обладателей всех изданий.

Видео доступно на YouTube-канале SlitherineGames. Права на видео принадлежат Steel Balalaika.

Игра представляет собой тактическую RTS с акцентом на реалистичное командование войсками. Пользователи смогут играть за армии России и США, а в доступе игроков будут сотни юнитов, которых можно кастомизировать под свой стиль. Авторы проекта рассказали, что работали над Broken Arrow в течение пяти лет, полируя геймплей и графику.

Сегодня мы официально запускаем игру, над которой трудились последние пять лет. Это не просто релиз — это результат тысяч часов работы, сотен решений, споров, ошибок и побед. Это итог долгого пути, который мы прошли вместе с вами.

В Broken Arrow доступны как режим компании, так и мультиплеер. Игроки также могут поучаствовать в кооперативных сражениях против ИИ.