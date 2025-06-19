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Хоррор «Кровавый урожай» вышел в кинотеатрах России

Хоррор «Кровавый урожай» вышел в кинотеатрах России
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19 июня в России состоялась официальная премьера фильма «Кровавый урожай». Хоррор про клоуна-убийцу можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат RLJE Films.

Главная героиня фильма ужасов — молодая девушка Куинн, которая вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь заново. Внезапно ужасный клоун по имени Френдо, которого раньше знали как талисман города, начинает убивать школьников. Теперь героине предстоит самой победить жуткого убийцу.

Режиссёром картины выступил Илай Крэйг — автор популярной комедии 2010 года «Убойные каникулы». Главные роли сыграли Кэти Дуглас («Мэри убивает людей»), Аарон Абрамс («Нокдаун») и Карсон МакКормак («Люк и ключ»). Фильм тепло приняли критики — на Rotten Tomatoes ленту порекомендовали 73% обозревателей. Зрителям же не так понравился «Кровавый урожай» — они оценили картину на 59% «свежести».

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