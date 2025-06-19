Из нового «Супермена» удалили скандальный кадр, который высмеяли в интернете

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у режиссёра фильма «Супермен» Джеймса Гана. Он рассказал о своей реакции на критику фанатов.

Постановщика спросили о скандальном кадре с полётом супергероя, который высмеяли пользователи Сети — многие посчитали, что главного героя в ролике заменили на компьютерную модель. Ганн отметил, что съёмка получилась неудачной и он вырезал этот момент из фильма.

Ролик с полётом был телевизионной рекламой, а тот самый кадр остался незаконченным, без визуальных эффектов. Момент, где Супермен летит, сняли с помощью дрона, летящего на реальном фоне, а уже потом наложили лицо актёра. Так что все части кадра были настоящими, но они оказались странно собраны вместе. Мне не понравился кадр, так что он не попал в фильм. Я довольно строг, когда просматриваю трейлер, однако иногда в рекламе забываю внимательно всё изучить. Так что этот кадр как-то прошёл мимо меня.

Ганн также рассказал, что, работая над таким масштабным фильмом, как «Супермен», он многому учится заново. По его словам, опыт съёмок «Стражей Галактики» сильно отличался от того, что он испытывал сейчас.

Новый «Супермен» выйдет в кино 11 июля. Лента станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Она расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.