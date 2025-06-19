В США в третий раз отложили блокировку TikTok — до 17 сентября

Президент США Дональд Трамп объявил о переносе блокировки сервиса TikTok в стране на более поздний срок. Теперь у китайской компании ByteDance есть время до 17 сентября, чтобы продать американскую долю бизнеса местным организациям.

В своём заявлении президент США отметил, что отложил возможную блокировку до осени. В администрации Белого дома заявили, что Дональд Трамп очень не хотел бы отключения сервиса, которым в стране пользуются около 170 млн человек. Сейчас чиновники и юристы ищут вариант, при котором американская версия сервиса будет принадлежать местной компании, а не китайской корпорации ByteDance.

Изначально TikTok заблокировали в США 19 января и разблокировали в тот же день после непродолжительной блокировки. Повторное расследование ситуации и возможную блокировку отложили до 19 июня, однако и этого срока оказалось недостаточно.