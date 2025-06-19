Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Диски с Death Stranding 2 начнут продавать в России — цена составит 8999 рублей

Диски с Death Stranding 2 начнут продавать в России — цена составит 8999 рублей
Комментарии

Компания «М.Видео» сообщила предварительную стоимость дисков Death Stranding 2. Цена на игру в магазине составит 8999 рублей.

Дисковые версии новинки планируют завезти на полки магазинов уже 26 или 27 июня. Сама игра получит полный русский перевод, включая озвучку.

Death Stranding 2 станет прямым продолжением первой части. Главный герой Сэм Бриджес теперь сможет побывать не только на руинах Америки, но также в Австралии и Мексике. В новом проекте Хидео Кодзимы также будет реалистичная система смены погоды.

Продолжение Death Stranding выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. Владельцы Deluxe-издания смогут начать прохождение на двое суток раньше — 24 июня.

Материалы по теме
Подарок для фанатов «Дюны»: обзор Dune: Awakening
Подарок для фанатов «Дюны»: обзор Dune: Awakening
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android