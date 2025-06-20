Team Spirit выиграла первую карту плей-офф мэйджора по CS2 в четвёртом овертайме — 25-21

Российский состав Team Spirit и европейская MOUZ провели четыре серии дополнительных раундов на первой карте плей-офф чемпионата мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2.

Spirit начала карту Mirage со счётом 5-0 за сторону защиты, но затем отдали камбэк — MOUZ повела 12-8, но не смогла взять последний раунд. После этого команды провели четыре овертайма, и лишь в последнем «драконы» всё же смогли повести в серии — 25-21.

Фото: HLTV

После паузы команды сыграют вторую карту серии — Dust 2, выбор Team Spirit. Если MOUZ удастся сравнять счёт, третьей картой станет Nuke. Победитель best-of-3 выйдет в полуфинал мэйджора, где в субботу сыграет против победителя серии Vitality — NAVI.