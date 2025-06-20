Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Spirit вылетела с BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2, обыграв MOUZ

Российская Team Spirit вылетела с мэйджора по Counter-Strike 2 в Остине
Комментарии

Российский состав Team Spirit проиграл первый матч в плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025 в США. В четвертьфинале главного турнира по Counter-Strike 2 «драконы» уступили европейской MOUZ — 1:2.

Первая карта Mirage завершилась лишь после четырёх овертаймов (25-21 за Spirit), затем «мышки» сравняли счёт на Dust II (9-13). Решающий сет на Nuke завершился победой MOUZ — 10-13.

CS 2. BLAST.tv Austin Major 2025 . 1/4 финала
19 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
MOUZ

Следующий матч MOUZ сыграет в субботу, 21 июня. Соперником европейской пятёрки станет победитель матча Vitality — NAVI. «Драконы» занимают 5–8 место по итогам чемпионата.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Pch3lk1n: Spirit подошли к плей-офф мэйджора по CS2 в хорошей форме
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android