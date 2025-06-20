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Добро и зло — на свежих постерах третьего сезона сериала «Игра в кальмара»

Добро и зло — на свежих постерах третьего сезона сериала «Игра в кальмара»
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Netflix опубликовал свежие постеры третьего и финального сезона сериала «Игра в кальмара». На них можно увидеть две стороны: куратора игры и охранников, а на второй — выживших, включая Сон Ки Хуна.

Свежие постеры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джонджэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. В этот раз ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и закончить начатое.

Премьера третьего сезона состоится 27 июня. На этом история всего сериала подойдёт к концу.

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