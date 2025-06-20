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Актёр Дэйв Батиста сыграет во второй части ремейка «Дома у дороги»

Актёр Дэйв Батиста сыграет во второй части ремейка «Дома у дороги»
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По данным издания Nexus Point News, звезда «Стражей Галактики» и «Дюны» Дэйв Батиста сыграет во второй части ремейка «Дома у дороги».

Точной информации о том, кого сыграет актёр, нет, но говорится, что ему достанется роль бывшего бойца UFC, героя, похожего на Элвуда Далтона из первой части.

Режиссёром ленты выступит именитый постановщик Гай Ричи. Главную роль в будущей картине вновь исполнит Джейк Джилленхол.

«Дом у дороги» вышел в марте 2024 года и стал одним из самых успешных проектов в истории Amazon. Лента столкнулась с большим скандалом во время постпроизводства: изначально она должна была выйти в большом прокате, однако в последний момент Amazon решила выпустить фильм в онлайн-кинотеатре Prime Video. В результате боевик стал большим успехом, но режиссёр картины Даг Лайман и Джейк Джилленхол не получили с этого ни цента.

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