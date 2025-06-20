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Ксения Собчак раскрыла место работы Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы

Ксения Собчак раскрыла место работы Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы
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Журналистка Ксения Собчак сообщила, куда устроился актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии. По её словам, Ефремов устроился на работу в театр «Мастерская 12» режиссёра Никиты Михалкова.

Собчак отметила, что первый спектакль с Ефремовым пройдёт именно в театре Михалкова. Когда стоит его ждать, не сообщается.

Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо, и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жёстким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени.

Ранее говорилось, что Ефремов получил главную роль новом сериале-антиутопии. Правда, его подробностей пока нет.

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