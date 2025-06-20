Ксения Собчак раскрыла место работы Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы

Журналистка Ксения Собчак сообщила, куда устроился актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии. По её словам, Ефремов устроился на работу в театр «Мастерская 12» режиссёра Никиты Михалкова.

Собчак отметила, что первый спектакль с Ефремовым пройдёт именно в театре Михалкова. Когда стоит его ждать, не сообщается.

Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо, и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жёстким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени.

Ранее говорилось, что Ефремов получил главную роль новом сериале-антиутопии. Правда, его подробностей пока нет.