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Том Хиддлстон готов вернуться к роли Локи в «Мстителях: Судный день»

Том Хиддлстон готов вернуться к роли Локи в «Мстителях: Судный день»
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Актёр Том Хиддлстон, играющий Локи в киновселенной Marvel, недавно рассказал о своей готовности вернуться к роли персонажа в «Мстителях: Судный день». И хотя персонаж не подтверждён к появлению, он наверняка появится в ленте.

По словам Тома, Локи стал его спутником на протяжении жизни, и он благодарен за возможность играть такого важного персонажа.

Это очень волнительно. Мне нравилось играть Локи. Локи был моим спутником на протяжении долгого периода моей жизни. Локи — персонаж такой глубины, многогранности и сложности, и он никогда не кажется одинаковым. Я благодарен, что я всё ещё в команде.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в прокат 18 декабря 2026 года.

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