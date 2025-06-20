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Продажи соулслайка Lies of P превысили 3 млн копий

Продажи соулслайка Lies of P превысили 3 млн копий
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Тираж соулслайка Lies of P перевалил за 3 млн копий, о чём разработчики сообщили в соцсетях. На достижение этого результата игре потребовалось чуть меньше двух лет — она вышла в сентябре 2023 года.

Вероятно, на рост тиража повлиял выход DLC под названием Overture, которое выпустили в начале июня.

Фото: Neowiz

Расширение разворачивается до основных событий оригинала и рассказывает, как именно марионетки встали против людей и стали их убивать. Также в расширении появились новые виды оружия, боссы и прочее.

Lies of P доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Игра получила массу тёплых отзывов от критиков и геймеров.

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