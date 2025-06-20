Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Телеграм» добавят новую функцию, связанную со списком задач

В «Телеграм» добавят новую функцию, связанную со списком задач
Комментарии

Телеграм-канал Beta Info обратил внимание на новую функцию, которая появилась в мессенджере. Речь про опцию, позволяющую создавать списки задач вроде программ вроде Trello и им подобных, которые помогают оптимизировать задачи.

Как это примерно выглядит

Фото: Beta Info

Каждый список может содержать до 30 элементов. Создание доступно как в личных чатах, так и в группах. При публикации списка в группе пользователь может разрешить другим участникам добавлять новые пункты и отмечать задачи как выполненные или снимать этот статус.

Важно отметить, что функция находится на этапе тестирования и может быть изменена к моменту релиза финальной версии.

Материалы по теме
Подарок для фанатов «Дюны»: обзор Dune: Awakening
Подарок для фанатов «Дюны»: обзор Dune: Awakening
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android