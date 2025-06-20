В «Телеграм» добавят новую функцию, связанную со списком задач

Телеграм-канал Beta Info обратил внимание на новую функцию, которая появилась в мессенджере. Речь про опцию, позволяющую создавать списки задач вроде программ вроде Trello и им подобных, которые помогают оптимизировать задачи.

Как это примерно выглядит

Фото: Beta Info

Каждый список может содержать до 30 элементов. Создание доступно как в личных чатах, так и в группах. При публикации списка в группе пользователь может разрешить другим участникам добавлять новые пункты и отмечать задачи как выполненные или снимать этот статус.

Важно отметить, что функция находится на этапе тестирования и может быть изменена к моменту релиза финальной версии.