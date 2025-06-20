Metroid Prime 4: Beyond рекламируют как вышедшую игру

Nintendo пока не раскрывала дату выхода Metroid Prime 4: Beyond. Вместо неё это, кажется, уже сделали. Притом, если верить рекламе тайтла в лондонском метро, проект уже вышел.

Интересно, что рядом с Metroid расположены рекламные баннеры Donkey Kong Bananza и апдейта Mario Party Jamboree — оба с актуальными датами: 17 и 24 июля. То есть в метро висят рекламы трёх игр, у двух из которых дата указана верно, а у одной стоит ошибочная фраза о том, что игра «уже в продаже».

Фото: VGC

Фото: VGC

У Metroid Prime 4: Beyond пока нет даты выхода. Были слухи о том, что тайтл выпустят лишь в сентябре, что всё равно очень далеко до сегодняшнего дня.